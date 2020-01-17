ТОП-темы:       Катастрофа украинского самолета в Иране   
политика

Виталий Портников: Заявление Гончарука - неуважение к государству

17 января 2020
11:49
738
Поделиться:

Главная новость сегодняшнего дня – заявление об отставке, которое направил премьер-министр Алексей Гончарук в офис президента Владимира Зеленского.

Заявления этого можно было ожидать. Можно было ожидать потому, что организаторы сбора компромата на чиновника и его сотрудников вряд ли ограничились одной записью. Публикация пленок может быть сигнал о наличии таких серьезных компрометирующих данных, за которые Гончарук должен будет нести совместную ответственность с Зеленским. Его заявление об отставке – призыв к президенту разделить эту ответственность. Президент должен либо защитить Гончарука – возможно, от тех, от кого он непосредственно зависит – либо от него избавиться.

Но эта ситуация клановых торгов не должна регулироваться путем обнародования документов, которые не имеют юридической силы. Если премьер хочет от президента защиты – или отставки – он должен просто с ним встретиться и все ему объяснить. И если решение об отставке будет принято – направить соответствующее заявление в парламент. В парламент, а не в президентский офис.

Читайте также: Виталий Портников: Неподсудны

Я понимаю, что многие об этом уже забыли, но Украина – парламентско-президентская республика. Кандидатура премьера выдвигается и утверждается коалицией. Именно перед Верховной Радой премьер-министр слагает свои полномочия. Именно депутаты парламента, а не президент и сотрудники его офиса решают судьбу главы правительства и всего кабинета.

Если вам не нравится такой порядок вещей – меняйте Конституцию, возвращайтесь к модели президентско-парламентской республики, во времена Кучмы и Януковича. Но пока изменений не произошло – уважайте, пожалуйста, Конституцию Украины. Уважайте государство, которому вы служите. Не превращайте его в постсоветское авторитарное уродство, в котором чиновники игнорируют законы ради благосклонности самовлюбленного правителя. Не действуйте на потеху безграмотной дезориентированной толпе. Толпа – не народ.

Народ – это ответственные люди, которые уважают свою страну и ее законы. И власть должна защищать закон и право именно для того, чтобы народ не превратился в толпу.

Читайте также: Виталий Портников: Запрограммированный психоз

Оригинал

Читайте также: Виталий Портников: Путин объявил Украине войну

Теги: портников

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал


главные новости
Зеленский потребовал установить причастных к записи разговоров Гончарука
Зеленский потребовал установить причастных к записи разговоров Гончарука134
Рада выступила с резким заявлением по делу Виталия Маркива
Рада выступила с резким заявлением по делу Виталия Маркива312
Утром боевики обстреляли из 120-мм минометов наши позиции у Орехово
Утром боевики обстреляли из 120-мм минометов наши позиции у Орехово185
Гончарук: Правительство продолжает работать в штатном режиме
Гончарук: Правительство продолжает работать в штатном режиме325
мнения
Наврез Хамид - иракец, из-за которого США вступили в войну с Ираном
Юрий БУТУСОВ
Наврез Хамид - иракец, из-за которого США вступили в войну с Ираном943
Почувствуйте разницу
Виктор ШЕНДЕРОВИЧ
Почувствуйте разницу2036
Путин на крейсере - символ агрессии
Виталий ПОРТНИКОВ
Путин на крейсере - символ агрессии1626
На двигателях нет следов пожара
Юрий БУТУСОВ
На двигателях нет следов пожара1369
Иногда смешно, а иногда страшно вспомнить
Алексей ЛЕБЕДИНСКИЙ
Иногда смешно, а иногда страшно вспомнить1538
Россия забрала "своих"
Юрий БУТУСОВ
Россия забрала "своих"4441
Не скорби, глядя на мир
Андрей МАКАРЕВИЧ
Не скорби, глядя на мир3307
Герои АТО

последние новости
Сегодня
14:00
Зеленский потребовал установить причастных к записи разговоров Гончарука134
13:54
В Ереване найден убитым экс-глава Службы национальной безопасности Армении98
13:50
Сыса будет находиться под ночным домашним арестом130
13:45
Харьковский прокурор пойман на взятке
Харьковский прокурор пойман на взятке256
13:26
Рада выступила с резким заявлением по делу Виталия Маркива312
12:43
У линии разграничения оккупанты срочно маскируют "Грады" и танки277
12:35
Утром боевики обстреляли из 120-мм минометов наши позиции у Орехово184
12:31
Яременко уволен с должности главы комитета ВР по вопросам внешней политики289
12:14
Гончарук: Правительство продолжает работать в штатном режиме
Гончарук: Правительство продолжает работать в штатном режиме325
12:09
МВФ высказался в поддержку Гончаруку265
12:00
Гончарук подписал представление о назначении Шмыгаля министром развития громад и территорий295
11:57
Стратегические цели промышленного развития Харьковщины сформировали на заседании рабочей подгруппы233
11:49
Виталий Портников: Заявление Гончарука - неуважение к государству735
11:45
В Гарварде придумали, как реорганизовать американскую демократию249
11:30
В Харьковской области 11 человек пострадали от укусов бешеных животных284
11:11
Харьков попал в рейтинг самых дорогих городов мира697
11:06
Стало известно имя бойца, погибшего накануне на Донбассе307
10:56
Министры поддержали Гончарука630
больше новостей
новости партнеров
delta = Array ( [1] => 0.0010249614715576 [2] => 0.057543992996216 )