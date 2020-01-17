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экономика

Стратегические цели промышленного развития Харьковщины сформировали на заседании рабочей подгруппы

17 января 2020
11:57
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Мероприятие состоялось в рамках разработки Стратегии развития Харьковской области на период 2021-2027 годов.

В состав подгруппы «Развитие промышленности на инновационной основе» вошли руководители крупнейших промышленных предприятий области, ректоры вузов, представители власти и общественности. Руководителем подгруппы является генеральный директор АО «Турбоатом» Виктор Субботин, а со стороны Харьковской облгосадминистрации ее работу координирует начальник Управления развития промышленности Владимир Мищенко.

«Во время заседания выделили 4 основных направления работы. Это развитие высокодоходных отраслей промышленности и производства «на экспорт». Активизация инновационных процессов в промышленном комплексе, высокие технологии, диджитализация и Индустрия 4.0. Создание новых форм интеграции бизнеса - кластеров, индустриальных и научных парков. Особый интерес представляют индустриальные парки по типу «Brownfield», которые предполагают использование уже имеющиеся, но не задействованных в производстве промышленных площадок на крупных предприятиях области. Сохранение и развитие кадрового потенциала, реорганизация профессионально-технического обучения», - рассказали в Управлении развития промышленности ХОГА.

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Во время заседания заслушали выступления главного инженера АО «Турбоатом» Григория Ищенко, директора ГП ХМЗ «ФЭД» Дмитрия Леонова, директора ГУ «НИОХИМ» Ирины Довгалюк, директор Государственного института по проектированию предприятий коксохимической промышленности («Гипрококс») Виктора Рудыки, исполнительного директора объединения работодателей «Гранит» Александра Колесникова, председателя постоянной комиссии облсовета по вопросам промышленности Николая Белова и других членов рабочей подгруппы.

«Принятие Стратегии позволит привлечь в область дополнительное финансирование со стороны Фонда регионального развития. Этот процесс также создаст условия для разработки реальных механизмов поддержки на региональном и государственном уровне, будет способствовать притоку инвестиций в промышленный комплекс региона», - отметили в Управлении развития промышленности.

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Теги: хога

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