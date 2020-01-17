Гончарук подписал представление о назначении Шмыгаля министром развития громад и территорий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал представление о назначении министром развития громад и территорий Украины действующего председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля, сообщает источник ZN.UA в Офисе президента. Представление было подписано в четверг, 16 января.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу представление о назначении Дениса Шмыгаля Анатольевича вице-премьер министром Украины - министром развития громад и территорий Украины", - говорится в тексте документа.

Сообщается, что парламентский комитет поддержал кандидатуру. Голосование Верховной Рады за значение Шмыгаля состоится сегодня, 17 января.