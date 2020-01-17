МВФ высказался в поддержку Гончаруку
17 января 2020
12:09
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МВФ заявил о поддержке премьера Алексея Гончарука и позитивно оценил экономическую политику его Кабмина. Об этом говорится в заявлении представительства организации в Киеве. В частности, отмечается "благоразумная макроэкономическая политика правительства, которая способствовала укреплению экономики Украины".
По словам представителей Фонда, за последнее время были заложены предпосылки для экономической стабильности и роста. Очевидно, что любая политическая нестабильность в Украине может негативно отразиться на отношениях между Украиной и МВФ.
Теги: гончарук
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