МВФ высказался в поддержку Гончаруку

МВФ заявил о поддержке премьера Алексея Гончарука и позитивно оценил экономическую политику его Кабмина. Об этом говорится в заявлении представительства организации в Киеве. В частности, отмечается "благоразумная макроэкономическая политика правительства, которая способствовала укреплению экономики Украины".

По словам представителей Фонда, за последнее время были заложены предпосылки для экономической стабильности и роста. Очевидно, что любая политическая нестабильность в Украине может негативно отразиться на отношениях между Украиной и МВФ.