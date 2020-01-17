Гончарук: Правительство продолжает работать в штатном режиме

Правительство продолжит работу в штатном режиме до принятия президентом Владимиром Зеленским политического решения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук с парламентской трибуны в пятницу.

"Правительство Украины продолжает работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", – сказал Гончарук в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Гончарук также извинился за то, что министры опоздали на час вопросов к правительству. Он пояснил, что это связано с решением подать отставку. Премьер утверждает, что его заявление "оформлено в соответствии с Конституцией - написано на имя председателя Верховной Рады, а у президента есть право внести его в парламент в любой момент".

Гончарук несколько раз подчеркнул, как он уважает президента и убеждал, что власть - это единая команда.

"Мы все пришли в парламент, во власть менять страну благодаря этому человеку, Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем и нам важно иметь доверие внутри команды на 100%. В последнее время в отношении правительства идет большое количество информационных атак и манипуляций. Их цель - посеять раздор внутри команды", - сказал Гончарук.

Выступив, Гончарук с министрами покинул сессионный зал, хотя нардепы требовали задать ему вопросы. Спикер Дмитрий Разумков заявил, что время истекло и это не предусмотрено регламентом.