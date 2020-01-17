Яременко уволен с должности главы комитета ВР по вопросам внешней политики

Верховная Рада уволила Богдана Яременко с должности главы комитета ВР по вопросам внешней политики. За увольнение Яременко проголосовали 317 народных депутатов.

Проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" №2751 доложил председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко.

"Отозвать Яременко Богдана Васильевича с должности председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества согласно поданному им заявлению; Выбрать Мережко Александра Александровича председателем Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам правовой политики ", - говорится в тексте постановления.