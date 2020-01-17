Утром боевики обстреляли из 120-мм минометов наши позиции у Орехово

Сегодня по состоянию на 12.00 был зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Луганском направлении.

Как сообщили в Минобороны, в течение 30 минут с 8.35 по 9.05, из минометов калибра 120 мм противник обстрелял позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Орехово. Оккупационные войска выпустили 4 мины калибра 120 мм.

"Боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет", - сообщили в ведомстве.