Утром боевики обстреляли из 120-мм минометов наши позиции у Орехово
17 января 2020
12:35
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Сегодня по состоянию на 12.00 был зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Луганском направлении.
Как сообщили в Минобороны, в течение 30 минут с 8.35 по 9.05, из минометов калибра 120 мм противник обстрелял позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Орехово. Оккупационные войска выпустили 4 мины калибра 120 мм.
"Боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет", - сообщили в ведомстве.
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