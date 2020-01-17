У линии разграничения оккупанты срочно маскируют "Грады" и танки

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск в авральном порядке активизировало мероприятия по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО. Все это вооружение готово к немедленному применению и находится в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях, меньших оговоренных Минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения.

Кроме того, сообщает разведка, оккупанты ограничили допуск граждан к отдельным населенным пунктам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.