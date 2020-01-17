Харьковский прокурор пойман на взятке

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали прокурора одной из местных прокуратур Харькова во время получения им взятки в сумме 3,5 тысячи долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, прокурор требовал и получил от гражданина 3,5 тысячи долларов США за свою позицию в судебных прениях, при назначении ему наказания за нанесение тяжких телесных повреждений. При получении «вознаграждения» прокурора задержали.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.