Харьковский прокурор пойман на взятке
17 января 2020
13:45
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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали прокурора одной из местных прокуратур Харькова во время получения им взятки в сумме 3,5 тысячи долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, прокурор требовал и получил от гражданина 3,5 тысячи долларов США за свою позицию в судебных прениях, при назначении ему наказания за нанесение тяжких телесных повреждений. При получении «вознаграждения» прокурора задержали.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
Теги: гбр
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