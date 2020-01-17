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Сыса будет находиться под ночным домашним арестом

17 января 2020
13:50
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Московский районный суд Харькова частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста директору ГП «Гутянское лесное хозяйство» Виктору Сысе.

Ранее прокуратура Харьковской области сообщила Сысе о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

"Директор указанного государственного предприятия, недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено. В результате указанных действий во Владимирском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленными лицами в октябре-ноябре прошлого года осуществлена незаконная порубка и вывоз более 200 дубов. В результате государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен", - напомнили в облпрокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

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Теги: сыса

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