Сыса будет находиться под ночным домашним арестом

Московский районный суд Харькова частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста директору ГП «Гутянское лесное хозяйство» Виктору Сысе.

Ранее прокуратура Харьковской области сообщила Сысе о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

"Директор указанного государственного предприятия, недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено. В результате указанных действий во Владимирском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленными лицами в октябре-ноябре прошлого года осуществлена незаконная порубка и вывоз более 200 дубов. В результате государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен", - напомнили в облпрокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.