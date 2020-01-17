В Ереване найден убитым экс-глава Службы национальной безопасности Армении

В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна. На место обнаружения тела с огнестрельным ранением выехала следственная группа во главе с заместителем председателя Следственного комитета республики Артуром Меликяном.

Георгий Кутоян был отправлен в отставку 10 мая 2018 года после смены власти в Армении, напоминает "Интерфакс". Он возглавил Службу нацбезопасности Армении 12 февраля 2016 года. А до этого работал помощником президента Армении по правовым вопросам.