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В Ереване найден убитым экс-глава Службы национальной безопасности Армении

17 января 2020
13:54
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В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна. На место обнаружения тела с огнестрельным ранением выехала следственная группа во главе с заместителем председателя Следственного комитета республики Артуром Меликяном.

Георгий Кутоян был отправлен в отставку 10 мая 2018 года после смены власти в Армении, напоминает "Интерфакс". Он возглавил Службу нацбезопасности Армении 12 февраля 2016 года. А до этого работал помощником президента Армении по правовым вопросам.

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Теги: армения

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