В Ереване найден убитым экс-глава Службы национальной безопасности Армении
17 января 2020
13:54
117
В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна. На место обнаружения тела с огнестрельным ранением выехала следственная группа во главе с заместителем председателя Следственного комитета республики Артуром Меликяном.
Георгий Кутоян был отправлен в отставку 10 мая 2018 года после смены власти в Армении, напоминает "Интерфакс". Он возглавил Службу нацбезопасности Армении 12 февраля 2016 года. А до этого работал помощником президента Армении по правовым вопросам.
Теги: армения
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал