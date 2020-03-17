В "Дії" стартовал бета-тест цифрового студенческого билета
17 марта 2020
19:06
444
Пока что студенческий билет доступен только в бета-версии приложения ограниченному числу тестировщиков, изъявивших желание поучаствовать в программе. Все они по почте получили приглашения и соответствующие детальные инструкции по установке приложения.
Разработчики не уточняют сроки доступности услуги для широких масс. Вероятно, если во время тестирования не возникнет никаких проблем, то официальный запуск состоится в ближайшие одну-две недели.
Теги: Дія
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал