В "Дії" стартовал бета-тест цифрового студенческого билета

Пока что студенческий билет доступен только в бета-версии приложения ограниченному числу тестировщиков, изъявивших желание поучаствовать в программе. Все они по почте получили приглашения и соответствующие детальные инструкции по установке приложения.

Разработчики не уточняют сроки доступности услуги для широких масс. Вероятно, если во время тестирования не возникнет никаких проблем, то официальный запуск состоится в ближайшие одну-две недели.