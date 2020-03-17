YouTube будет больше использовать ИИ для проверки контента (пока сотрудники на карантине)

Сервис YouTube будет больше полагаться на машинное обучение и меньше на людей-рецензентов во время вспышки коронавируса. Обычно алгоритмы обнаруживают потенциально опасный контент и отправляют его рецензентам для оценки. Но сейчас, когда во многих странах вводятся различные ограничения из-за вспышки коронавируса, компании стремятся уменьшить необходимость прихода сотрудников и подрядчиков в офис. Потому, с целью снижения нагрузки на людей-рецензентов, YouTube позволит своей автоматизированной системе удалять некоторый контент без проверки человеком.

При этом администрация сервиса признаёт, такой шаг может привести к увеличению количества удалённых видео, включая некоторые ролики, которые не нарушают правила. YouTube не будет накладывать страйки на контент, если только он явно не нарушает правила, и создатели контента могут обжаловать удаление роликов. Вместе с тем, в YouTube предупреждают, что «наши меры предосторожности в отношении персонала также приведут к задержке рассмотрения апелляций». И в ближайшие недели эти задержки могут стать более распространёнными. Ранее Google сообщила разработчикам, что рассмотрение приложений в Play Store также может быть отложено.

YouTube отмечает, что сервис также будет более осторожен в отношении того, какой контент продвигается, включая прямые трансляции. Поскольку ситуация меняется так быстро, политика сервиса, скорее всего, тоже изменится. Платформа сначала демонетизировала все видео, в которых упоминался коронавирус, но затем согласилась включить рекламу на ограниченном количестве каналов, на которых обсуждается вспышка.

Источник: ITC