В NASA показали новый снимок Юпитера
17 марта 2020
19:57
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Космический аппарат Juno от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделал фотографию южного полушария планеты Юпитер.
Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
В Управлении добавили, что сам снимок является композицией четырех снимков, которые были сделаны в течение 29 минут камерой корабля.
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Теги: NASA
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