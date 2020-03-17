В NASA показали новый снимок Юпитера

Космический аппарат Juno от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделал фотографию южного полушария планеты Юпитер.

Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В Управлении добавили, что сам снимок является композицией четырех снимков, которые были сделаны в течение 29 минут камерой корабля.