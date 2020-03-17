В России подтверждено более 100 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России превысило 100. За минувшие сутки выявлен 21 случай, всего в России зафиксировно 114 случаев инфекции.

Новые цифры назвала во вторник вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина, передает Радио Свобода.

Путин в ходе совещания взял слово и обратился к гражданам России. Он назвал меры, принятые европейскими и другими странами для борьбы с распространением инфекции, оправданными. По словам Путина, благодаря мерам, принятым российскими властями "заранее", в России удалось сдержать массовое распространение инфекции. "Ситуация в целом находится под контролем" - сказал Путин.

За последние двое суток число инфицированных в России выросло почти в два раза.