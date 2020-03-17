McDonald's уходит на карантин, заказы будут принимать в McDrive и сервисе Glovo

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, закрывает все заведения сети на карантин, но продолжит принимать заказы в McDrive и через сервис доставки Glovo.

"Сегодня Кабинет министров принял решение об ограничении работы всех заведений общественного питания для предотвращения распространения коронавируса на период с 17-го марта до 3-го апреля 2020 году, поэтому "МакДональдз" закрывает свои двери на этот период... Мы продолжаем обеспечивать бесконтактные заказы через приложение Glovo и McDrive", - сообщается в пресс-релизе компании.

Кроме того, компания усиливает меры безопасности, а также рекомендует ограничить перемещения и оставаться дома.