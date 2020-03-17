НБУ просит покупать валюту онлайн. В банках нехватка наличных

Национальный банк Украина попросил население покупать валюту онлайн, а не обращаться за наличными деньгами в отделения.

Сейчас в кассах банках недостаток валютных средств. Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ, наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

При этом на корреспондентских счетах банков — около $8 млрд безналичных средств. Поэтому клиентам предлагают конвертировать деньги в онлайн-банкингах.