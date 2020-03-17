НБУ просит покупать валюту онлайн. В банках нехватка наличных
17 марта 2020
17:32
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Национальный банк Украина попросил население покупать валюту онлайн, а не обращаться за наличными деньгами в отделения.
Сейчас в кассах банках недостаток валютных средств. Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ, наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.
При этом на корреспондентских счетах банков — около $8 млрд безналичных средств. Поэтому клиентам предлагают конвертировать деньги в онлайн-банкингах.
Теги: нацбанк
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