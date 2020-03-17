СБУ разоблачила присвоение 2 миллионов гривен, предназначенных для строительства амбулаторий

На Сумщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабное присвоение государственных средств, предназначенных для строительства центров первичной медико-санитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, в 2018 году Управление капитального строительства Сумской ОГА заключило контракт с киевской коммерческой структурой на разработку и изготовление проектной документации для 12 сельских амбулаторий в разных районах области. Стоимость работ составила почти 2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Всю сумму того же года было перечислено исполнителю и присвоено участниками сделки.

Техническая и строительная экспертизы показали, что предоставленная разработчиком документация не соответствует нормам и ее использование невозможно. Кроме того документы содержат признаки подделки.

Сейчас директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 (присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Проверяется причастность должностных лиц ОГА к махинациям.