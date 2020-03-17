Стало известно, кто будет исполнять обязанности директора ГБР
Выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований будет Александр Соколов. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
"В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, исполнять обязанности директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов. Он приступает к выполнению полномочий с 17 марта 2020", - говорится в сообщении.
За назначение Венедиктовой на должность генпрокурора парламент проголосовал 17 марта. Президент уже подписал указ об ее назначении.
Должность генерального прокурора была вакантной с 5 марта, когда Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора с тех пор был его заместитель Виктор Чумак, который подал в отставку после голосования Верховной Рады.
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