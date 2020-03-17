экономика

О выгоде виртуальных займов

17 марта 2020
17:24
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Большинство организаций в сети подготовили выгодные финансовые условия для взаимного сотрудничества. Одной из таких организаций является МФО Alex Credit, где есть специальная программа кредитования в небольших объемах. Кредит выдается на небольшие суммы, но без лишних требований, организаций или особенных условий.

Большинство займов оформляется уже и сейчас, а для отправки заявки понадобится несколько минут. Еще 10-15 минут тратится на рассмотрение заявления. Перевод денег осуществляется на указанную в заявке карту. Возврат возможен самыми разными способами, включая терминал самообслуживания, банковский перевод или пополнение через кассу.

Почему выгодны быстрые виртуальные займы?

Любой срочный займ на карту онлайн – это некоторое количество преимуществ, которые пользователи могут оценить с первых минут сотрудничества по данному формату.

  1. Доступность. Каждый клиент, у кого есть доступ к интернету и банковская карта, может оформить быстрый кредит.
  2. Быстрота. Оформление заявки до 5 минут и еще несколько минут тратится на её рассмотрение.
  3. Комфорт. Нет необходимости покидать дом или офис, чтобы оформить заявку на кредит.
  4. Лояльность. Даже при наличии предыдущих просрочек и в целом плохой истории можно рассчитывать на деньги.

Единственный стереотип о том, что для клиентов устанавливаются большие процентные ставки. Если своевременно вернуть деньги каждый из пользователей в результате получит доступные условия сотрудничества с исключением каких-либо ограничений.

Куда тратятся быстрые займы?

Достоинство кредита еще и в том, что не нужно указывать целевое назначение. В компании Алекс Кредит выдают деньги без объяснений, поэтому клиент вправе делать любые покупки. Чаще всего – это:

  • оплата обучения;
  • оплата предыдущих кредитов;
  • покупка смартфонов и другой техники;
  • развитие бизнеса;
  • ремонт квартиры или дома;
  • решение медицинских проблем и многое другое.

Указание цели кредитования, возможно, ускорит и упростит получение денег, но это вовсе не обязательно.

Особенности оформления заявки

Всё начинается с регистрации и указания личной информации. После этого идёт оформление заявки, где нужно указать номер карты, предпочитаемую сумму и срок. Заявка отправляется и ожидается ответ, который поступит на указанный адрес электронной почты или менеджер лично перезвонит и дополнительно уточнит все данные. Если заявку отправляет постоянный клиент, ему предлагаются дополнительные выгодные условия.

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