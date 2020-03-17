ООС: боевики 10 раз нарушили режим "тишины"

С начала текущих суток, 17 марта, в районе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрелы вблизи Павлополя, недалеко от населенного пункта Березово, вблизи Старогнатовки, неподалеку Широкино и рядом со Славным.

Также были зафиксированы обстрелы в районе населенного пункта Новолуганское, рядом с Орехово, неподалеку Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.