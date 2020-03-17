Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
17 марта 2020
19:45
869
Ей было 84 года
Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина Гагарина умерла во вторник на 85-м году жизни.
Об этом сообщает российский Центр подготовки космонавтов.
Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. В декабре 2019 года она отметила свое 84-летие.
Свадьба Гагариных состоялась 27 октября 1957 года в Оренбурге, Юрий Гагарин был тогда военным летчиком.
Читайте также: Как выяснилось, иностранцы не знают кто такой Гагарин
Теги: гагарин
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал