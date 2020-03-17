В Черновцах приостановили льготы на проезд, чтобы пенсионеры меньше передвигались по городу
17 марта 2020
20:08
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До стабилизации эпидемической ситуации в Черновцах приостановлено предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
"Это вынужденная ограничительная мера, побуждающая людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации", - отметил мэр Черновцов Алексей Каспрук.
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