Нацбанк увеличил интервенции в поддержку гривны до $300 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке во вторник $300 млн, что на 26%, или на $62 млн больше, чем в понедельник, сообщил регулятор на странице в Facebook.

"Сегодня Национальный банк принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали $300 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В то же время, как и предусматривает режим плавающего валютного курса, мы не фиксируем его на определенном уровне и не меняем тренд, который определяется рынком", – говорится в сообщении.