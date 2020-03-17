Нацбанк увеличил интервенции в поддержку гривны до $300 млн
17 марта 2020
19:49
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Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке во вторник $300 млн, что на 26%, или на $62 млн больше, чем в понедельник, сообщил регулятор на странице в Facebook.
"Сегодня Национальный банк принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали $300 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В то же время, как и предусматривает режим плавающего валютного курса, мы не фиксируем его на определенном уровне и не меняем тренд, который определяется рынком", – говорится в сообщении.
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