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Убийство Гандзюк: суд арестовал подозреваемого Левина 17 марта Печерский районный суд Киева арестовал до 2 апреля подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина. Об этом информирует Бабель. Левин арестован без права внесения залога, сообщил его адвокат Игорь Мокин. Следствие просило взять Левина под стражу, подчеркивая риск его побега, давления на свидетелей, а также уничтожения вещественных доказательств. Защита подозреваемого просила о ночном домашнем аресте. Читайте также: Подозреваемого по делу Гандзюк экстрадируют из Болгарии



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