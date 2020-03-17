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В Украине зафиксировано 7 новых случаев коронавируса По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 с летальным исходом. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая область (10),

Житомирская область (1),

Киевская область (1)

Киев (2). Из обнаруженных сегодня: Киивська обл. (1) - 44-летний мужчина, был за границей;

Черновицкая обл. (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей: 1 год и десять месяцев и шестимесячный ребенок. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. Коронавірус_інфо Читайте также: Зеленский обратился к украинцам, которые находятся за пределами страны



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