здоровье

В Украине зафиксировано 7 новых случаев коронавируса

17 марта 2020
20:32
2660
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По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 с летальным исходом.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19:

  • Черновицкая область (10),
  • Житомирская область (1),
  • Киевская область (1)
  • Киев (2).

Из обнаруженных сегодня:

  • Киивська обл. (1) - 44-летний мужчина, был за границей;
  • Черновицкая обл. (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей: 1 год и десять месяцев и шестимесячный ребенок. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

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Теги: вирус, украина

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