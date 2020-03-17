В Украине зафиксировано 7 новых случаев коронавируса
17 марта 2020
20:32
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По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 с летальным исходом.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19:
- Черновицкая область (10),
- Житомирская область (1),
- Киевская область (1)
- Киев (2).
Из обнаруженных сегодня:
- Киивська обл. (1) - 44-летний мужчина, был за границей;
- Черновицкая обл. (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей: 1 год и десять месяцев и шестимесячный ребенок. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
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