У министра окружающей среды Польши был обнаружен коронавирус

У министра окружающей среды Польши выявили коронавирус. Всех членов Совета министров поместили на карантин. Однако их анализы оказались отрицательными, сообщает DW.

Правительство Польши может вернуться к обычному режиму работы, завершив карантин. Все члены Совета министров сдали анализы на наличие коронавируса SARS-CoV-2 после того, как у министра окружающей среды Польши Михала Вося было выявлено вызываемое этим вирусом заболевание COVID-19. Результаты остальных министров оказались отрицательными, заявил польский министр здравоохранения Лукаш Шумовский вечером во вторник, 17 марта. Однако Вось останется на карантине.