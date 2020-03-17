В Испании собак предлагают в аренду, чтобы обойти карантин

Жители Испании пытаются использовать выгул собак, чтобы выйти из дома на фоне жестких правительственных мер по борьбе с коронавирусом. В некоторых частях страны владельцы собак предлагают сдать своих животных в аренду.

Об этом сообщает BBC.

Правительство Испании в 15-дневный период ввел ограничения на передвижение. Испанцам запретили выходить из дома, позволив это делать только при чрезвычайных ситуациях, в том числе для выгула собак. Некоторые люди используют это исключение, чтобы обойти правила. Например, выходят на длительные прогулки с игрушечными животными.

Некоторые даже предлагает своих собак в аренду. Диапазон цен за такую услугу широк, некоторые предлагают аренду домашних животных за 50 евро.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда призвал владельцев собак не злоупотреблять. «Логично, что собаку следует выгуливать, но это нужно делать в течение минимально необходимого времени», — сказал он.

Ранее президент правительства автономной испанской области Каталония Ким Тора заявил, что заразился коронавирусом.