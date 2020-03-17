В Непале школьники обязательно будут изучать йогу

С нового семестра, который начнется в следующем месяце, йога станет обязательным предметом в школах Непала.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на The New York Times.

Ранее школьники могли выбирать йогу как факультативное занятие. Со следующего семестра предмет станет обязательным для учеников 4-8 классов по всей стране. Старшие школьники смогут выбрать йогу как дополнительный урок.

Непальские чиновники заявили, что основная цель обязательных занятий по йоге — продвижение здорового образа жизни.

В то же время мусульманские активисты в Непале заявили, что будут протестовать против обязательного занятия йогой. Они не хотят, чтобы ученикам в школе навязывали индуизм.

В школах пока не знают, по какой программе будут преподавать йогу в школах.