Из Египта вернулись 7 тыс. украинцев

Из Египта вернулись 7 тысяч украинских туристов. Из них 6 112 из Шарм-эль-Шейха, а 972 - из Хургады.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"За сегодня уже более 7000 граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - говорится в сообщении.