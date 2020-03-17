Из Египта вернулись 7 тыс. украинцев
Из Египта вернулись 7 тысяч украинских туристов. Из них 6 112 из Шарм-эль-Шейха, а 972 - из Хургады.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"За сегодня уже более 7000 граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - говорится в сообщении.
За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади.— ⚡Коронавірус у світі - оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 17, 2020
Посольство і консульства оперативно працюють, щоби усі наші громадяни могли повернутися додому.#КонсулПоруч pic.twitter.com/67e9JjZLzH
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