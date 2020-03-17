Чемпионат мира-2020 по хоккею не состоится
17 марта 2020
21:44
266
Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) наконец приняла решение об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса.
Об этом в интервью Iltalehti заявил вице-президент федерации Кавалерво Куммола, передает LB.ua.
В IIHF долго оттягивали болезненное решение.
Турнир был запланирован с 8 по 24 мая в Цюрихе и в Лозане. Ранее в Швейцарии были запрещены любые мероприятия, включая спортивные, со зрительской аудиторией свыше 1 тыс. человек.
Теперь этот порог уменьшен до 100.
Куммола отметил, что официально об отмене чемпионата будет объявлено в ближайшее время.
Читайте также: Чемпионом мира по хоккею стала команда Финляндии
Теги: хокей
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал