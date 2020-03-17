В Telegram появились стикеры от Минздрава о коронавирусе
17 марта 2020
21:53
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Министерство здравоохранения разработало тематический стикерпак о коронавирусе для Telegram.
10 стикеров должны напомнить, что такие простые вещи, как расстояние между людьми, в этот период, могут спасти жизнь.
Так, один из стикеров советует звонить врачу, а не записывать сторис, если заметил симптомы.
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