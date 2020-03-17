В Telegram появились стикеры от Минздрава о коронавирусе

Министерство здравоохранения разработало тематический стикерпак о коронавирусе для Telegram.

10 стикеров должны напомнить, что такие простые вещи, как расстояние между людьми, в этот период, могут спасти жизнь.

Так, один из стикеров советует звонить врачу, а не записывать сторис, если заметил симптомы.