О главном на Главном за 17 марта 2020

17 марта 2020
22:02
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В Украине зафиксировано 7 новых случаев коронавируса. По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 с летальным исходом.

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Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

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Минобразования запускает онлайн-трансляцию курсов по подготовке к ВНО. Трансляция курсов во время карантина будет проходить на ТК "Рада" и YouTube-канале Министерства.

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В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метрополитен из-за возможности распространения коронавируса.

Также в Украине прекратились регулярные пассажирские перевозки через границу, а "Укрзализныця" с 18 марта приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение.

Наземный городской электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме.

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Верховная Рада назначила на должность генерального прокурора Украины нынешнюю и.о. председателя ГБР Ирину Венедиктову.

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Выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований будет Александр Соколов.

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