Фельдман харьковчанам: вместе мы преодолеем любую беду!

Народный депутат Украины Александр Фельдман поможет харьковчанам в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня я встретился с руководством ЧАО «Концерн АВЭК и Ко» и представителями аффилированных структур. Вместе мы решили, что готовы предоставить на борьбу с коронавирусом в Харькове и области помещение и все возможности Медицинского центра «Интермед», включая аппарат ИВЛ, а также автобусы, в том числе Экопарка, для подвоза или перевозки медицинских работников, сотрудников оперативных служб», - рассказал Фельдман.

Также по словам политика в случае необходимости областной штаб может рассчитывать на специальный транспорт и автомобили «АВЭКа», в том числе карету скорой помощи и поливальные автомобили. Отдельно Александр Фельдман отметил помощь пожилым людям и другим представителям «группы риска». «Мы обеспечим подвоз необходимых продуктов, медикаментов, жизненно-необходимых предметов жителям города. Сейчас важно аккумулировать все усилия, не паниковать и максимально эффективно и использовать ресурсы. Важнее всего – сплотиться, не переживать, совместными усилиями мы преодолеем любую беду – вместе мы сможем все!», - заявил Александр Фельдман.

Напомним, в Харьковской области пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.