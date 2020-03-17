общество

Фельдман харьковчанам: вместе мы преодолеем любую беду!

17 марта 2020
21:30
510
Поделиться:

Народный депутат Украины Александр Фельдман поможет харьковчанам в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня я встретился с руководством ЧАО «Концерн АВЭК и Ко» и представителями аффилированных структур. Вместе мы решили, что готовы предоставить на борьбу с коронавирусом в Харькове и области помещение и все возможности Медицинского центра «Интермед», включая аппарат ИВЛ, а также автобусы, в том числе Экопарка, для подвоза или перевозки медицинских работников, сотрудников оперативных служб», - рассказал Фельдман.

Также по словам политика в случае необходимости областной штаб может рассчитывать на специальный транспорт и автомобили «АВЭКа», в том числе карету скорой помощи и поливальные автомобили. Отдельно Александр Фельдман отметил помощь пожилым людям и другим представителям «группы риска». «Мы обеспечим подвоз необходимых продуктов, медикаментов, жизненно-необходимых предметов жителям города. Сейчас важно аккумулировать все усилия, не паниковать и максимально эффективно и использовать ресурсы. Важнее всего – сплотиться, не переживать, совместными усилиями мы преодолеем любую беду – вместе мы сможем все!», - заявил Александр Фельдман.

Напомним, в Харьковской области пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал


главные новости
В Харькове вводятся временные изменения маршрутов наземного пассажирского транспорта
В Харькове вводятся временные изменения маршрутов наземного пассажирского транспорта1089
Зеленский обратился к украинцам, которые находятся за пределами страны
Зеленский обратился к украинцам, которые находятся за пределами страны806
В Украине зафиксировано 7 новых случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 7 новых случаев коронавируса2665
Нацбанк увеличил интервенции в поддержку гривны до $300 млн
Нацбанк увеличил интервенции в поддержку гривны до $300 млн613
мнения
Давайте разом зупинимо загибель людей на дорогах!
Арсен АВАКОВ
Давайте разом зупинимо загибель людей на дорогах!1582
Водитель троллейбуса
Виталий ПОРТНИКОВ
Водитель троллейбуса1703
Чому Аваков?
Артем ШЕВЧЕНКО
Чому Аваков?3287
Вы готовы?
Арсен АВАКОВ
Вы готовы?3346
Смартфон, прострелений навпроти серця
Леонид ЛОГВИНЕНКО
Смартфон, прострелений навпроти серця4833
Бой у села Крымское
Юрий БУТУСОВ
Бой у села Крымское4766
Господь їм суддя…
Антон ГЕРАЩЕНКО
Господь їм суддя…3765
Герои АТО

последние новости
17 марта 2020
22:07
В Харькове вводятся временные изменения маршрутов наземного пассажирского транспорта1084
22:02
О главном на Главном за 17 марта 2020295
21:57
Зеленский обратился к украинцам, которые находятся за пределами страны
Зеленский обратился к украинцам, которые находятся за пределами страны805
21:53
В Telegram появились стикеры от Минздрава о коронавирусе555
21:44
Чемпионат мира-2020 по хоккею не состоится264
21:31
Из Египта вернулись 7 тыс. украинцев687
21:30
Фельдман харьковчанам: вместе мы преодолеем любую беду!506
21:17
В Непале школьники обязательно будут изучать йогу490
21:05
В Испании собак предлагают в аренду, чтобы обойти карантин598
20:53
У министра окружающей среды Польши был обнаружен коронавирус325
20:40
Что предусматривает закон о противодействии коронавирусу643
20:32
В Украине зафиксировано 7 новых случаев коронавируса2659
20:29
Вакцина от коронавируса может быть доступна уже осенью419
20:19
Убийство Гандзюк: суд арестовал подозреваемого Левина456
20:08
В Черновцах приостановили льготы на проезд, чтобы пенсионеры меньше передвигались по городу529
19:57
В NASA показали новый снимок Юпитера
В NASA показали новый снимок Юпитера776
19:49
Нацбанк увеличил интервенции в поддержку гривны до $300 млн611
19:45
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина867
больше новостей
новости партнеров
delta = Array ( [1] => 0.0012359619140625 [2] => 0.050063848495483 )