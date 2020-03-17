Зеленский обратился к украинцам, которые находятся за пределами страны
17 марта 2020
21:57
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.
Президент призвал людей регистрироваться в системе ДРУГ.
Это поможет дипломатам и упростит формирование списков граждан для эвакуации домой.
Те, кому не удастся зарегистрироваться необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Контакты на сайте МИД.
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