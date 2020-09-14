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Очки-авиаторы возвращаются

14 сентября 2020
11:24
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Когда дело доходит до солнцезащитных очков, нам часто просто нужна пара, которую мы могли бы схватить не глядя, направляясь к двери. Вот где пригодятся солнцезащитные очки-авиаторы!

Кто их не знает? Классика, которая десятилетиями пробивалась сквозь трендовые дыры, но всегда попадала в яблочко. Солнцезащитные очки Авиатор от бренда Ray-Ban являются одним из самых популярных аксессуаров, и вот уже почти 90 лет не уходят из мира моды.

Дизайнеры и модельеры утверждают - эта модель подходит практически всем.

Авиаторы изначально были разработаны для пилотов ВВС США и стали вечной классикой, начиная с 1930-х годов. Однако то, что легендарные "капли" являются классикой, не означает, что они должны быть скучными.

Наиболее широкий выбор авиаторов, на наш взгляд, представлен в национальной сети "Люксоптика" luxoptica.ua. Сайт ее онлайн-магазина даже содержит специальный раздел, посвященный авиаторам и не только от Ray-Ban. Можете проверить - более 200 различных моделей в настоящее время предлагает "Люксоптика".

Удобная система фильтра на сайте "Люксоптики" при выборе солнцезащитных очков поможет вам быстро сориентироваться и остановиться на нужной модели. А при возникновении вопросов или каких-то проблем - есть кнопка обратной связи. Услугам покупателей популярные мессенджеры или "обратный звонок".

Еще одной причиной успеха авиаторов является унисекс. Эти солнцезащитные очки одинаково круто смотрятся и на женщинах, и на мужчинах.

И еще чуточку истории. Интересно, что, когда авиаторы только стали пробивать себе дорогу на рынок, рецензент одного из британских журналов не был ими впечатлен, назвав их "крутыми, как платёжка о требовании подоходного налога".

Авиаторы превратились в мейнстрим, когда стали выпускаться как элемент стандартного снаряжения для американских солдат во Второй мировой войне. После войны они продолжали успешно продаваться, а Ray-Ban продолжал вводить новые стили и расцветки.

К 1950-м годам солнцезащитные очки превратились из функционального снаряжения в незаменимый элемент для отдыха - они стали классикой.

В последующие десятилетия линзы каплевидной формы входили и выходили из моды. Их носил Элвис, когда навещал президента Никсона. Роберт Де Ниро носил немного другой стиль под названием «Караван» в фильме «Таксист» 1976 года . Майкл Джексон носил их на Грэмми 1984 года, когда выиграл восемь статуэток.

Ray-Ban стали культовыми для подростков 80-х, когда Том Круз почти не снимал их в фильме Top Gun 1986 года. В некотором смысле, они являются отличной метафорой культурной силы "бумеров". Артефакты и условия их молодости стали нормой, на которую опираются все остальные.

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