На Закарпатье ВАЗ врезался в остановку, двое погибших

В селе Луково (Закарпатская область) водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку. В результате аварии погибли водитель и пассажир, сообщает пресс-служба полиции области.

За рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир - 34-летний односельчанин водителя.

Сейчас следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. В ходе досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства ДТП.