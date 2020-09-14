В Киеве правоохранители закрыли два подпольных казино

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры № 3 и № 7 выявлено и прекращено незаконное функционирование игорных заведений на территории Деснянского и Подольского районов столицы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, один из нелегальных игровых залов функционировал под видом обмена валют в полуподвальном помещении по ул. Кирилловской, а другой - в отдельном помещении возле одного крупнейших рынков Троещины.

По результатам обысков в помещениях игорных заведений обнаружено и изъято черновую документацию, денежные средства и 56 единиц компьютерной техники, с помощью которой, в нарушение требований Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", предоставлялись незаконные услуги.

Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений для привлечения их к ответственности.