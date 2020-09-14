Еще две лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"

Химические лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Алексея Навального - российского оппозиционера - веществом класса "Новичок". Таким образом, применение нервно-паралитического вещества подтвердили три независимые лаборатории.

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает РБК-Украина.

По его словам, специализированные лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие следов "Новичка" в пробах Навального. До этого отравление этим веществом подтвердила немецкая военная лаборатория.

Зайберт добавил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) также получила образцы и предпринимает шаги для их тестирования в своих лабораториях.