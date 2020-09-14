политика

Еще две лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"

14 сентября 2020
11:44
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Химические лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Алексея Навального - российского оппозиционера - веществом класса "Новичок". Таким образом, применение нервно-паралитического вещества подтвердили три независимые лаборатории.

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает РБК-Украина.

По его словам, специализированные лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие следов "Новичка" в пробах Навального. До этого отравление этим веществом подтвердила немецкая военная лаборатория.

Зайберт добавил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) также получила образцы и предпринимает шаги для их тестирования в своих лабораториях.

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Теги: навальный, новичок

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