Богдан заявил, что никогда не вернется в Офис Зеленского

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что больше никогда не вернется в команду президента Владимира Зеленского, но может вернуться в политику, если будет запрос общества.

Об этом Богдан заявил на брифинге под Государственным бюро расследований 14 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"Я никогда не вернусь в Офис Президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь. Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала", - заявил Богдан.

Также Богдан заявил, что не пересекал границу Украины и не получал угрозы физической расправы после интервью Гордону.

"Я не пересекал границу, конечно, потому что это было бы нарушением действующего законодательства. Это была моя такая литературная шутка. Поскольку именно так действовал Остап Бендер в своем рассказе. Я был недалеко на территории Украины, в районном центре Вилково", - сказал Богдан.