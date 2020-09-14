общество

Районы Харьковской области получили новые школьные автобусы

14 сентября 2020
12:06
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Районы и ОТГ области получили 18 новых школьных автобусов. Транспорт приобретен за средства государственного и местных бюджетов. В ближайшее время будет закуплено еще два автобуса, сообщает пресс-служба ХОГА.

Ключи от новых автобусов передали руководителям отделов образования РГА и объединенных громад региона 14 сентября на площади Свободы в Харькове.

"18 автобусов были приобретены на средства государственной субвенции в софинансировании с местными бюджетами. Мы охотно передаем эти новые комфортабельные автобусы, которые будут перевозить детей и учителей. Хочу добавить, что на сэкономленные средства в ближайшее время мы еще приобретем два автобуса, то есть общее количество их будет 20. Кроме этого, за счет депутатского соцэконома приобретен автобус, который останется в городе Харькове - для детей с особым статусом", - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

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Он отметил, что новые автобусы обеспечены всем необходимым для перевозки детей, в частности, предусмотрены места для учащихся с особыми потребностями. По словам Алексея Кучера, новые транспортные средства в первую очередь получили те районы и громады, которые в этом больше нуждались.

Так, один из новых школьных автобусов теперь будет обеспечивать доставку в опорные школы учеников из отдаленных сел Шийковка и Чернещина в Боровском районе. По словам главы Боровского района Андрея Беседина, ранее на этом маршруте работала старенькая "ГАЗель", в которой не хватало места для всех пассажиров. Также сократится и время доставки школьников в учебное заведение - вместо 1,5 часа новый транспорт доставит учеников на место за 40 минут.

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В Золочевской громаде на школьных маршрутах уже задействованы 17 автобусов, но из-за большой удаленности учебных заведений такого количества транспорта все равно не хватало. Как отметила начальник отдела образования молодежи и спорта Золочевского поселкового совета Валентина Наговицына, два новых автобуса будут закреплены за двумя опорными учреждениями и обеспечат подвоз около 300 детей.

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Теги: школьный автобус, ХОГА

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