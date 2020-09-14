экономика

"Тедис Украина" прогнозирует в 2020 сокращение рынка сигарет на 10-12%

14 сентября 2020
12:11
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Крупнейший дистрибьютор сигарет компания "Тедис Украина" прогнозирует снижение рынка сигарет на 10-12% по итогам 2020 года.

"Тренд к сокращению рынка потребления сигарет продолжится. Мы оцениваем, что по итогу 2020 года рынок сигарет уменьшиться на 10-12%. Такой тренд наблюдается на рынке в последние чеетыре года", - сообщили в комментарии агентству "Интерфакс – Украина" в пресс-службе компании.

В "Тедис Украина" уточняют, что в первом полугодии 2020 продажи сигарет в Украине снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 23,3 млрд шт. (или 1 млрд 116 млн пачек).

Выручка "Тедис Украина" по итогам января-июня 2020 года выросла на 5,3% - до 25 млрд грн.

Говоря о проблемах, с которыми "Тедис Украина" столкнулась с начала пандемии COVID-19, в компании отметили закрытие розничных торговых точек и рынков на начальном этапе.

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"Это привело к сокращению доли продаж в каналах табаконистов и уменьшению продаж через канал modern trade. С ослаблением в мае карантинных ограничений рынки и розничные точки возобновили работу, рынок вернулся к балансу продаж по каналам сбыта, как это было до карантина", - сообщили в "Тедис Украина".

Еще одна проблема, о которой упомянули в компании, – неплатежи от клиентов, попалвших под закрытие торговых точек. Эта проблема также решилась с ослаблением карантинных ограничений.

"Во время пандемии перед нами также возник вызов: как в максимально короткие сроки наладить эффективную работу в компании и обезопасить не только наших сотрудников, но и клиентов. Часть сотрудников мы перевели на удаленный режим работы, других обеспечили всеми необходимыми средствами безопасности (маски, антисептики и пр.) при контакте с клиентами", - сказали в "Тедис-Украина".

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"Тедис Украина" - одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний. Штат компании насчитывает около 2,500 тыс. сотрудников. Региональная сеть состоит из 35 структурных подразделений по всей территории страны.

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Теги: сигареты

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