В Харькове автомобиль сбил дорожников
14 сентября 2020
12:15
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На мосту по проспекту Льва Ландау в Харькове микроавтобус наехал на рабочих.
Об этом сообщает "Сіспільне".
Скорую на место ДТП вызвали в 10:00, пострадали двое рабочих, 56 и 39 лет. У них ушибы, раны, ссадины.
Водитель автомобиля не пострадал. По предварительным данным, он был в состоянии опьянения.
Травмированные находятся в больнице скорой и неотложной помощи.
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