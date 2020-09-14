В Харькове автомобиль сбил дорожников

На мосту по проспекту Льва Ландау в Харькове микроавтобус наехал на рабочих.

Об этом сообщает "Сіспільне".

Скорую на место ДТП вызвали в 10:00, пострадали двое рабочих, 56 и 39 лет. У них ушибы, раны, ссадины.

Водитель автомобиля не пострадал. По предварительным данным, он был в состоянии опьянения.

Травмированные находятся в больнице скорой и неотложной помощи.