культура

В Украине сохранится теплая и сухая погода

14 сентября 2020
14:28
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В ближайшие сутки, 15 сентября, синоптическая ситуация не изменится: погоду в Украине по-прежнему будет определять сухая и относительно теплая воздушная масса, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в южной части и на Закарпатье до 29°, на северо-востоке и в Карпатах около 20°.

В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

В среду, 16 сентября, в Украине без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге до 19°; днем 25-30°, в северо-восточных областях 21-26°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

14 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре в пределах Киева 19°.

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