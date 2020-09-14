Украинка Свитолина вылетела из топ-5 лучших теннисисток мира

Украинка Элина Свитолина заняла шестое место в обновленном рейтинге WTA.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Свитолина пропустила Открытый чемпионат США (US Open-2020), что и стало главной причиной того, что украинка покинула топ-5.

На четыре позиции свое положение ухудшила Даяна Ястремская - 29 место. На две строчки поднялась Екатерина Козлова (97), на 18 - Марта Костюк (119), а Екатерина Бондаренко - сразу на 65 строк (284).