Украинка Свитолина вылетела из топ-5 лучших теннисисток мира
14 сентября 2020
12:41
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Украинка Элина Свитолина заняла шестое место в обновленном рейтинге WTA.
Об этом сообщает btu.org.ua.
Свитолина пропустила Открытый чемпионат США (US Open-2020), что и стало главной причиной того, что украинка покинула топ-5.
На четыре позиции свое положение ухудшила Даяна Ястремская - 29 место. На две строчки поднялась Екатерина Козлова (97), на 18 - Марта Костюк (119), а Екатерина Бондаренко - сразу на 65 строк (284).
UKR🇺🇦 - Singles🚺 - TOP10🎾 (14/09/2020)6.@ElinaSvitolina ⬇️1
29.@D_Yastremska ⬇️4
97.#Kozlova ⬆️2112.#Zavatska ⬇️4
119.@marta_kostyuk ⬆️18
137.@LTsurenko ⬇️5
152.#Kalinina ⬇️7219.#Snigur ⬇️1
284.#Bondarenko ⬆️65319.#Chernyshova ⬇️8— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) September 14, 2020
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Теги: Свитолина
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