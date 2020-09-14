В Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека

14 сентября в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области введена полицейская спецоперация", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины — Умышленное убийство. Полиция принимает все меры для установления обстоятельств происшествия и задержания подозреваемого.