В Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека
14 сентября 2020
12:53
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14 сентября в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
"Для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области введена полицейская спецоперация", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины — Умышленное убийство. Полиция принимает все меры для установления обстоятельств происшествия и задержания подозреваемого.
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