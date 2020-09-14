Евросоюз не признает "местные выборы" в оккупированном Крыму

Европейский Союз не признает проведение Россией выборов на оккупированном ею Крымском полуострове, говорится в заявлении спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питера Стано.

"13 сентября в Российской Федерации прошли региональные и местные выборы. Выборы губернатора также прошли в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в сообщении.

"Любой, избранный в ходе организованного Россией голосования на Крымском полуострове и претендующий на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителей территорий, являющихся частью Украины. Европейский Союз непоколебимо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул Стано.