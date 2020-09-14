Оккупанты открыли огонь из гранатометов вблизи Яковлевки

Российские оккупационные войска по состоянию на 12:00 14 сентября произвели два выстрела из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Яковлевка. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, зафиксировано 1 обстрел на Донецком направлении. Так, около 8 часов утра вооруженные формирования РФ осуществили 2 выстрела из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Яковлевка", - говорится в сообщении.

Учитывая провокационный характер обстрела, Объединенные силы огонь в ответ не открывали.