Как правильно выбрать украшение по Зодиаку: советы ювелиров
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Согласно астрологии, на нашу жизнь и характер постоянно влияют звезды, занимавшие определенное положение при рождении.
От вашего созвездия, или знака Зодиака, зависит выбор многих вещей, в том числе, и украшений. Эта информация помогает выбирать бижутерию, которая наиболее полно отражает вашу натуру и даже может стать покровителем в делах.
Как правильно выбрать украшения по знаку Зодиака, рассказали специалисты интернет-магазина ювелирной бижутерии https://kondratiuk.com.ua/.
Телец, Дева, Козерог
Представители этих трех знаков стихии Земля отличаются практичностью и отличным чувством баланса, поэтому их украшения тоже должны отражать принцип заземления, умеренности и гармонии. Как никому, этим особам подходит классика и сдержанная роскошь.
Варианты украшений для знаков Земли:
- кольца классической формы, гладкие;
- перстни с белыми кристаллами;
- ожерелья с подвесками в виде капель;
- классические серьги среднего размера;
- красное золото, серебро.
“Ювелирная бижутерия с напылением золота позволяет использовать все преимущества этого благородного металла - красоту, имидж, гипоаллергенность. Например, позолота Xuping не стирается и не окисляется от соприкосновения с кожей, золото всегда актуально и совместимо с любыми камнями и дизайном,” - рассказали эксперты “Кондратюк”.
Рак, Скорпион, Рыбы
Натуры эмоциональные и творческие, им подойдут украшения с ярким выразительным стилем:
- цепочки и ожерелья сложного плетения;
- узоры и декоративные элементы;
- серьги-канделябры;
- кольца на два пальца;
- металлы с серебристым блеском.
“Если любите, чтобы украшений было много, чтобы каждый день надевать новое, можно собрать коллекцию и миксовать ее под настроение. Приобретая Xuping серьги — розница будет выгодным решением, если для вас главное - разнообразие моделей - от “висюлек” до восточных каффов, от “гвоздиков” до огромных конго,” - рассказали специалисты “Кондратюк”.
Овен, Лев, Стрелец
Огненным натурам нужно внимание окружающих и броская бижутерия обязательно поможет в этом.
Что выбрать знакам Огня?
- серьги с подвижными элементами - “протяжки”, шандельер, в восточном стиле;
- кольца с крупными элементами - интересной огранкой камня, эмалью, на всю фалангу пальца;
- ожерелья и цепочки с филигранью, необычным плетением, крупным кулоном;
- красное золото, медный оттенок.
Для знаков Огня хорошо носить позолоту, она передает солнечную энергию и поддерживает яркую натуру Льва, Овна и Стрельца.
Близнецы, Весы, Водолей
Воздух - стихия перемен и новаторства, которая предписывает своим подопечным знакам любить все необычное и идти вразрез с общепринятым мнением.
Украшения для знаков Воздуха:
- стиль минимализм;
- геометрические кольца и серьги;
- тоннели и фейк-тоннели;
- ожерелья-ошейники, тату-чокеры, портупеи;
- серебристый металл.
Выбирайте из бижутерии то, что вам нравится, даже если рискуете показаться немодной! На пике популярности сейчас не отдельные тренды, а умение быть собой и следовать своей натуре и вкусу!
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