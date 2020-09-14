Как правильно выбрать украшение по Зодиаку: советы ювелиров

Согласно астрологии, на нашу жизнь и характер постоянно влияют звезды, занимавшие определенное положение при рождении.

От вашего созвездия, или знака Зодиака, зависит выбор многих вещей, в том числе, и украшений. Эта информация помогает выбирать бижутерию, которая наиболее полно отражает вашу натуру и даже может стать покровителем в делах.

Как правильно выбрать украшения по знаку Зодиака, рассказали специалисты интернет-магазина ювелирной бижутерии https://kondratiuk.com.ua/.

Телец, Дева, Козерог

Представители этих трех знаков стихии Земля отличаются практичностью и отличным чувством баланса, поэтому их украшения тоже должны отражать принцип заземления, умеренности и гармонии. Как никому, этим особам подходит классика и сдержанная роскошь.

Варианты украшений для знаков Земли:

кольца классической формы, гладкие;

перстни с белыми кристаллами;

ожерелья с подвесками в виде капель;

классические серьги среднего размера;

красное золото, серебро.

“Ювелирная бижутерия с напылением золота позволяет использовать все преимущества этого благородного металла - красоту, имидж, гипоаллергенность. Например, позолота Xuping не стирается и не окисляется от соприкосновения с кожей, золото всегда актуально и совместимо с любыми камнями и дизайном,” - рассказали эксперты “Кондратюк”.

Рак, Скорпион, Рыбы

Натуры эмоциональные и творческие, им подойдут украшения с ярким выразительным стилем:

цепочки и ожерелья сложного плетения;

узоры и декоративные элементы;

серьги-канделябры;

кольца на два пальца;

металлы с серебристым блеском.

“Если любите, чтобы украшений было много, чтобы каждый день надевать новое, можно собрать коллекцию и миксовать ее под настроение. Приобретая Xuping серьги — розница будет выгодным решением, если для вас главное - разнообразие моделей - от “висюлек” до восточных каффов, от “гвоздиков” до огромных конго,” - рассказали специалисты “Кондратюк”.

Овен, Лев, Стрелец

Огненным натурам нужно внимание окружающих и броская бижутерия обязательно поможет в этом.

Что выбрать знакам Огня?

серьги с подвижными элементами - “протяжки”, шандельер, в восточном стиле;

кольца с крупными элементами - интересной огранкой камня, эмалью, на всю фалангу пальца;

ожерелья и цепочки с филигранью, необычным плетением, крупным кулоном;

красное золото, медный оттенок.

Для знаков Огня хорошо носить позолоту, она передает солнечную энергию и поддерживает яркую натуру Льва, Овна и Стрельца.

Близнецы, Весы, Водолей

Воздух - стихия перемен и новаторства, которая предписывает своим подопечным знакам любить все необычное и идти вразрез с общепринятым мнением.

Украшения для знаков Воздуха:

стиль минимализм;

геометрические кольца и серьги;

тоннели и фейк-тоннели;

ожерелья-ошейники, тату-чокеры, портупеи;

серебристый металл.

Выбирайте из бижутерии то, что вам нравится, даже если рискуете показаться немодной! На пике популярности сейчас не отдельные тренды, а умение быть собой и следовать своей натуре и вкусу!