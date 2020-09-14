общество

Как правильно выбрать украшение по Зодиаку: советы ювелиров

14 сентября 2020
13:23
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Согласно астрологии, на нашу жизнь и характер постоянно влияют звезды, занимавшие определенное положение при рождении.

От вашего созвездия, или знака Зодиака, зависит выбор многих вещей, в том числе, и украшений. Эта информация помогает выбирать бижутерию, которая наиболее полно отражает вашу натуру и даже может стать покровителем в делах.

Как правильно выбрать украшения по знаку Зодиака, рассказали специалисты интернет-магазина ювелирной бижутерии https://kondratiuk.com.ua/.

Телец, Дева, Козерог

Представители этих трех знаков стихии Земля отличаются практичностью и отличным чувством баланса, поэтому их украшения тоже должны отражать принцип заземления, умеренности и гармонии. Как никому, этим особам подходит классика и сдержанная роскошь.

Варианты украшений для знаков Земли:

  • кольца классической формы, гладкие;
  • перстни с белыми кристаллами;
  • ожерелья с подвесками в виде капель;
  • классические серьги среднего размера;
  • красное золото, серебро.

“Ювелирная бижутерия с напылением золота позволяет использовать все преимущества этого благородного металла - красоту, имидж, гипоаллергенность. Например, позолота Xuping не стирается и не окисляется от соприкосновения с кожей, золото всегда актуально и совместимо с любыми камнями и дизайном,” - рассказали эксперты “Кондратюк”.

Рак, Скорпион, Рыбы

Натуры эмоциональные и творческие, им подойдут украшения с ярким выразительным стилем:

  • цепочки и ожерелья сложного плетения;
  • узоры и декоративные элементы;
  • серьги-канделябры;
  • кольца на два пальца;
  • металлы с серебристым блеском.

“Если любите, чтобы украшений было много, чтобы каждый день надевать новое, можно собрать коллекцию и миксовать ее под настроение. Приобретая Xuping серьги — розница будет выгодным решением, если для вас главное - разнообразие моделей - от “висюлек” до восточных каффов, от “гвоздиков” до огромных конго,” - рассказали специалисты “Кондратюк”.

Овен, Лев, Стрелец

Огненным натурам нужно внимание окружающих и броская бижутерия обязательно поможет в этом.

Что выбрать знакам Огня?

  • серьги с подвижными элементами - “протяжки”, шандельер, в восточном стиле;
  • кольца с крупными элементами - интересной огранкой камня, эмалью, на всю фалангу пальца;
  • ожерелья и цепочки с филигранью, необычным плетением, крупным кулоном;
  • красное золото, медный оттенок.

Для знаков Огня хорошо носить позолоту, она передает солнечную энергию и поддерживает яркую натуру Льва, Овна и Стрельца.

Близнецы, Весы, Водолей

Воздух - стихия перемен и новаторства, которая предписывает своим подопечным знакам любить все необычное и идти вразрез с общепринятым мнением.

Украшения для знаков Воздуха:

  • стиль минимализм;
  • геометрические кольца и серьги;
  • тоннели и фейк-тоннели;
  • ожерелья-ошейники, тату-чокеры, портупеи;
  • серебристый металл.

Выбирайте из бижутерии то, что вам нравится, даже если рискуете показаться немодной! На пике популярности сейчас не отдельные тренды, а умение быть собой и следовать своей натуре и вкусу!

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