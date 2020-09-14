В ГБР рассказали о допросе Богдана
14 сентября 2020
13:41
394
Во время допроса в ГБР экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства.
ОБ этом сообщает пресс-служба ГБР.
"На официальном допросе свидетель (Богдан) сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении.
Читайте также: Богдан заявил, что никогда не вернется в Офис Зеленского
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал