политика

В ГБР рассказали о допросе Богдана

14 сентября 2020
13:41
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Во время допроса в ГБР экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства.

ОБ этом сообщает пресс-служба ГБР.

"На официальном допросе свидетель (Богдан) сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении.

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Теги: богдан, гбр

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